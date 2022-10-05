Венгрия заявила, что потолок цен ЕС на российскую нефть не будет применяться к трубопроводам

Ограничение цен на российскую нефть, предложенное в рамках восьмого пакета санкций Европейского Союза против России, не будет распространяться на трубопроводные поставки, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Венгрия, которая наиболее активно критиковала санкции против России в ЕС, в значительной степени зависит от поставок российской нефти и российского газа, которые импортируются по трубопроводам.

ЕС работает над восьмым пакетом санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Последние меры включают шаги по установлению верхнего предела цен на российскую сырую нефть, продаваемую по всему миру.

Россия сократила поставки газа в Европу после февральского вторжения на Украину.