Кулеба: каждый новый пакет санкций будет даваться сложнее предыдущего

Вопрос введения новых санкций против России в некоторых странах Европейского союза несколько угасает. Поэтому можем говорить о том, что принятие каждого нового пакета будет даваться сложнее.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При этом глава МИД заявил, что, например, в других странах аппетит к санкциям против РФ остается чрезвычайно высокий и не только в наших традиционных друзей - балтийских стран, Польши, Словакии, Чехии и других, это также и некоторые страны западной Европы.

"Но решения принимаются консенсусом, поэтому даже если одна страна потеряет аппетит, надо ее кормить. Действительно, будет очень сложно. Я могу сразу сказать: каждый следующий пакет санкций будет даваться нам сложнее, чем предыдущий при нынешнем статус-кво. Безусловно, могут произойти какие-то ужасные вещи, не дай Бог, я не хочу, чтобы они происходили, которые загонят в угол политиков во всех европейских странах, и они поддержат какие - то новые супержесткие санкции", - говорит Кулеба.

Он пояснил, что вопрос введения санкций является живым процессом и с ним надо работать.

"О том, что потерян аппетит к санкциям впервые мы услышали, если я не ошибаюсь, где-то в мае. Меньше с тем пакеты продолжали приниматься, согласно наработкам группы Ермака-МакФола", - отметил Кулеба.

По его словам, самая большая тема сейчас - это так называемый price cap, то есть ценовое ограничение на российский газ.

"Это тоже, по сути, санкция, сейчас она обсуждается, принята позиция на уровне G7, поэтому это такая самая большая история. Но есть очень много вещей, где надо закручивать гайки. Они не громкие, они не попадают в заголовки, но эти санкции тоже нужно вводить", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД заверил, будет продвигаться тезис президента Владимира Зеленского о том, что нужно вводить под санкции Росатом, особенно после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и сотрудники Росатома, которые, по сути, осуществляющих преступную деятельность.

"Есть все основания применить санкции против них. И есть страны в ЕС, которые против этого, будем с ними работать", - подчеркнул Кулеба.

На вопрос журналиста, реально ли до конца года ввести новый европейский пакет санкций он ответил: "Я думаю, что здесь задача стоит сделать это гораздо быстрее".

Напомним, после недавних ракетных ударов россиян, в частности по Харьковской ТЭЦ-5, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России.

Добавим, ранее в Кабмине назвали "ахиллесовой пятой" санкции против России в энергетической и газовой сферах и призвали Запад немедленно их ввести.

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