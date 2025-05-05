Венгрия заблокировала план ЕС по отказу от российских энергоносителей, - Politico
Еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи заблокировал одобрение нового плана ЕС по отказу от российской нефти и газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам трех источников издания, Варгеи, которого на должность избрал премьер Венгрии Виктор Орбан, наложил процедурное возражение на предложение об отказе от энергоносителей из России за несколько часов до его ожидаемого обнародования во вторник, 6 мая.
Один из источников добавил, что учитывая пророссийскую ориентацию энергетической политики Венгрии, шаг венгерского еврокомиссара сразу восприняли как "политический".
Как отметило Politico, что именно не устроило Варгеи в плане, непонятно, особенно учитывая то, что его должность в Еврокомиссии касается здравоохранения и защиты животных.
МИД Венгрии и ее посольство в Брюсселе не ответили на запрос о подтверждении того, согласовал ли Варгеи этот шаг с Будапештом.
План ЕС
Напомним, в апреле сообщалось, что Европейская комиссия объявит подробную стратегию по поэтапному отказу от импорта российской нефти и газа 6 мая. Публикация этого плана откладывалась уже дважды.
Источники в ЕС сообщили агентству Reuters, что задержки с подготовкой плана были частично вызваны неопределенностью с запланированными президентом США Дональдом Трампом тарифами, поскольку торговля энергоносителями может стать фактором торговых переговоров между ЕС и США.
План будет включать варианты сокращения импорта российских энергоносителей. По информации источников Bloomberg, Европейская комиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или тарифы.
Хотя санкции против российского газа теоретически были бы самым сильным правовым инструментом для прекращения импорта, ЕС до сих пор не предлагал такую меру, поскольку он не получил бы необходимой единодушной поддержки на фоне оппозиции со стороны Венгрии и Словакии. Тарифы, однако, могут быть приняты квалифицированным большинством.
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