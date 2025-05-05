Венгрия заблокировала план ЕС по отказу от российских энергоносителей, - Politico

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи заблокировал одобрение нового плана ЕС по отказу от российской нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам трех источников издания, Варгеи, которого на должность избрал премьер Венгрии Виктор Орбан, наложил процедурное возражение на предложение об отказе от энергоносителей из России за несколько часов до его ожидаемого обнародования во вторник, 6 мая.

Один из источников добавил, что учитывая пророссийскую ориентацию энергетической политики Венгрии, шаг венгерского еврокомиссара сразу восприняли как "политический".

Как отметило Politico, что именно не устроило Варгеи в плане, непонятно, особенно учитывая то, что его должность в Еврокомиссии касается здравоохранения и защиты животных.

МИД Венгрии и ее посольство в Брюсселе не ответили на запрос о подтверждении того, согласовал ли Варгеи этот шаг с Будапештом.