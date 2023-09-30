Угорщина вважає недостатніми кроки України щодо OTP Bank

За даними видання, Угорщина вважає, що тимчасове виключення будапештського OTP Bank з українського списку "міжнародних спонсорів війни" в спробі розблокувати військову допомогу Європейського Союзу не змінює ситуацію.

Речник МЗС Угорщини Мате Пачолай заявив, що ці зусилля не є "суттєвою зміною", і Угорщина не сприятиме подальшому фінансуванню ЄС для передачі озброєнь Україні доти, доки OTP, найбільший кредитор країни, не буде назавжди викреслений зі списку.

Нагадаємо, що в травні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Зміни в спису "міжнародних спонсорів війни"

Вчора, українське Національне агентство з питань запобігання корупції окрім Угорського ОТП також тимчасово виключило п'ять грецьких судноплавних компаній зі свого списку.

Ці кроки були зроблені після "переговорів між представниками агентства та представниками компаній і урядів цих країн" щодо припинення співпраці з Росією, повідомляє київське відомство.

Та на думку агенства, ці дії мали б призвести до розблокування Угорщиною 500 мільйонів євро (529 мільйонів доларів) життєво важливої військової допомоги ЄС і усунути можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на Росію.

Ставлення Угорщини до статусу OTP Bank

У травні Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.

Майже одразу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешту буде важко домовитися з Європейським союзом про нові санкції проти Росії.

Пізніше Сійярто знову заявляв, що Угорщина продовжуватиме блокувати кошти Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо Україна не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

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