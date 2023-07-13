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Угорщина восени може ратифікувати заявку Швеції в НАТО, - Reuters

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Угорщина, Четвер 13 липня 2023 22:27
Угорщина восени може ратифікувати заявку Швеції в НАТО, - Reuters Фото: Угорщина восени ймовірна підтримає заявку Швеції на вступ в НАТО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО вже цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, сьогодні, 13 липня, Угорщина повідомила, що може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО восени, а депутат від правлячої партії заявив, що рішення Туреччини підтримати заявку Швеції відкрило двері для зміцнення альянсу в момент необхідності.

Угорський законодавець Жолт Немет заявив, що нарізі нема потреби скликати позачергову сесію парламенту раніше, щоб затвердити це рішення, оскільки схвалення Туреччини надійде пізніше.

"Ми приступимо до роботи в середині вересня", - сказав Немет, голова комітету у закордонних справах угорського парламенту.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Після саміту НАТО у Вільнюсі турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вступ Швеції до Альянсу розглядатимуть не раніше осені.

До цього, за його словами, законопроект про ратифікацію приєднання Стокгольма до альянсу не буде поданий до турецького парламенту.

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