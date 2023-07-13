Венгрия осенью может ратифицировать заявку Швеции в НАТО, - Reuters

Венгрия может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО уже этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, сегодня, 13 июля, Венгрия сообщила, что может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО осенью, а депутат от правящей партии заявил, что решение Турции поддержать заявку Швеции открыло двери для укрепления альянса в момент необходимости.

Венгерский законодатель Жолт Немет заявил, что на данный момент нет необходимости созывать внеочередную сессию парламента раньше, чтобы утвердить это решение, поскольку одобрение Турции поступит позже.

"Мы приступим к работе в середине сентября", - сказал Немет, председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции.

После саммита НАТО в Вильнюсе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в Альянс будет рассматриваться не раньше осени.

До этого, по его словам, законопроект о ратификации присоединения Стокгольма к альянсу не будет подан в турецкий парламент.

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