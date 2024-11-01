Угорщина не включатиме в угоду з Україною її членство в НАТО, - МЗС

Угода України та Угорщини

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку двостороннього документа з Угорщиною. Таким чином планується "прибрати непорозуміння чи виклики сучасності та минулого".

Глава держави наголошував, що частиною такого документа є питання безпеки. Йдеться про вступ України до НАТО.

За його словами, Київ пропонує, щоб Будапешт "просто не блокував" українське членство в Альянсі.

До речі, зараз Україна просить, щоб її запросили до НАТО до завершення повномасштабної війни з Росією. Але Угорщина, очевидно, виступає проти такого рішення.

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