Угорщина вимагає від США звільнити "Газпромбанк" від санкцій, щоб заплатити за газ

Угорщина звернулася до США з вимогою звільнити російський "Газпромбанк" від санкцій щодо платежів за природний газ, оскільки ці санкції можуть негативно вплинути на деяких союзників США.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вчора ми направили у відповідні американські органи запит з вимогою надати "Газпромбанку" виняток із санкцій щодо платежів за природний газ", - заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто на брифінгу

Сійярто, який виступав у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, процитував держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що він "готовий консультуватися із союзниками, для яких санкції створили проблеми".

Сійярто заявив, що будь-яке звільнення буде аналогічне тим, які надаються іншим російським банкам, які обробляють платежі за російський уран, закуплений Сполученими Штатами.

Міністр повідомив, що вирушить до Вашингтона, але не уточнив, на чому буде зосереджено його переговори.

Угорщина отримує близько двох третин свого імпорту газу з Росії, проте на країну та деяких її сусідів наростає тиск, який змушує її швидше диверсифікувати постачання енергоносіїв та відмовитися від них після вторгнення Москви до України у 2022 році.

Угорщина отримує 4,5 млрд кубометрів газу на рік із Росії в рамках 15-річної угоди, підписаної у 2021 році.