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Венгрия потребовала от США освободить "Газпромбанк" от санкций, чтобы заплатить за газ

Угорщина, Среда 04 декабря 2024 15:04
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Венгрия потребовала от США освободить "Газпромбанк" от санкций, чтобы заплатить за газ Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия обратилась к США с требованием освободить российский "Газпромбанк" от санкций в части платежей за природный газ, поскольку эти санкции могут негативно повлиять на некоторых союзников США.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вчера мы направили в соответствующие американские органы запрос с требованием предоставить "Газпромбанку" исключение из санкций в части платежей за природный газ", - заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на брифинге

Сийярто, выступавший в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран НАТО, процитировал госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что он "готов консультироваться с союзниками, для которых санкции создали проблемы".

Сийярто заявил, что любое освобождение будет аналогично тем, которые предоставляются другим российским банкам, обрабатывающим платежи за российский уран, закупленный Соединенными Штатами.

Министр сообщил, что отправится в Вашингтон, но не уточнил, на чем будут сосредоточены его переговоры.

Венгрия получает около двух третей своего импорта газа из России, однако на страну и некоторых ее соседей нарастает давление, вынуждающее ее быстрее диверсифицировать поставки энергоносителей и отказаться от них после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Венгрия получает 4,5 млрд кубометров газа в год из России в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году.

Соединенные Штаты 21 ноября ввели новые санкции против российского "Газпромбанка". Президент Джо Байден усиливает меры по наказанию Москвы за вторжение в Украину перед своим уходом с поста в январе.

Санкции не позволяют контролируемому государством кредитору осуществлять какие-либо новые сделки, связанные с энергоносителями, в которых задействована финансовая система США.

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Венгрия Соединенные Штаты Америки
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