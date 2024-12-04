Венгрия потребовала от США освободить "Газпромбанк" от санкций, чтобы заплатить за газ

Венгрия обратилась к США с требованием освободить российский "Газпромбанк" от санкций в части платежей за природный газ, поскольку эти санкции могут негативно повлиять на некоторых союзников США.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вчера мы направили в соответствующие американские органы запрос с требованием предоставить "Газпромбанку" исключение из санкций в части платежей за природный газ", - заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на брифинге

Сийярто, выступавший в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран НАТО, процитировал госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что он "готов консультироваться с союзниками, для которых санкции создали проблемы".

Сийярто заявил, что любое освобождение будет аналогично тем, которые предоставляются другим российским банкам, обрабатывающим платежи за российский уран, закупленный Соединенными Штатами.

Министр сообщил, что отправится в Вашингтон, но не уточнил, на чем будут сосредоточены его переговоры.

Венгрия получает около двух третей своего импорта газа из России, однако на страну и некоторых ее соседей нарастает давление, вынуждающее ее быстрее диверсифицировать поставки энергоносителей и отказаться от них после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Венгрия получает 4,5 млрд кубометров газа в год из России в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году.