Угорщина відстрочить платежі "Росатому" і вимагає розрахунку в євро, - Bloomberg

Проєкт (будівництва АЕС - ред.) буде запущено тільки на початку наступного десятиліття. Це набагато пізніше, ніж планувалося, через значні затримки, пов'язані з протидією інвестицій Європейського Союзу.

Також угорські регулюючі органи скаржилися на якість планів корпорації "Росатом", яка будує об'єкт.

Чим ще незадоволена Угорщина

Росія опублікувала нові поправки до угоди про фінансування, яку вона погодила з Угорщиною минулого місяця. Згідно з нею вона відтерміновує платежі і вимагає, щоб кредити виплачувалися в євро.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Раніше повідомлялось, що президент Угорщини Каталін Новак відвідає Україну у серпні. Вона побуває у Києві та Закарпатті.