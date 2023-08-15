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Венгрия отсрочит платежи "Росатому" и требует расчета в евро, - Bloomberg

Фото: Флаг Венгрии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия пожаловалась на качество планов корпорации "Росатом" и требует проводить выплаты в евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Проект (строительства АЭС - ред.) будет запущен только в начале следующего десятилетия. Это намного позже, чем планировалось, из-за значительных задержек, связанных с противодействием инвестиций Европейского Союза. 

Также венгерские регулирующие органы жаловались на качество планов корпорации "Росатом", которая строит объект.

Чем еще недовольна Венгрия

Россия опубликовала новые поправки к соглашению о финансировании, которое она согласовала с Венгрией в прошлом месяце. Согласно ему она откладывает платежи и требует, чтобы кредиты выплачивались в евро.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает вести торговлю с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Ранее сообщалось, что президент Венгрии Каталин Новак посетит Украину в августе. Она побывает в Киеве и Закарпатье.

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Российская ФедерацияВенгрияРосатом