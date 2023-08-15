Венгрия отсрочит платежи "Росатому" и требует расчета в евро, - Bloomberg

Венгрия пожаловалась на качество планов корпорации "Росатом" и требует проводить выплаты в евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Проект (строительства АЭС - ред.) будет запущен только в начале следующего десятилетия. Это намного позже, чем планировалось, из-за значительных задержек, связанных с противодействием инвестиций Европейского Союза.
Также венгерские регулирующие органы жаловались на качество планов корпорации "Росатом", которая строит объект.
Чем еще недовольна Венгрия
Россия опубликовала новые поправки к соглашению о финансировании, которое она согласовала с Венгрией в прошлом месяце. Согласно ему она откладывает платежи и требует, чтобы кредиты выплачивались в евро.
Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.
Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает вести торговлю с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.
Ранее сообщалось, что президент Венгрии Каталин Новак посетит Украину в августе. Она побывает в Киеве и Закарпатье.
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