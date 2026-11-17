Реакція Угорщина

Орбан після атаки РФ на Закарпаття висловила солідарність з угорською громадою та з українським народом, який вже майже п’ять років потерпає від повномасштабної агресії РФ.

Орбан зазначила, що українська ППО знищила кілька дронів під час атаки на Закарпаття сьогодні.

Водночас, за її словами, зафіксовано численні влучання БпЛА, а масштаби завданих збитків наразі встановлюють.

"Це не перший повітряний напад на Закарпаття, і, на жаль, навряд чи він буде останнім", - заявила вона.

Вона додала, що у міру того, як Росія посилює свої атаки проти цивільного населення України, можна очікувати й подальших атак такого роду на Закарпаття, яке досі було "відносно захищеним завдяки своєму географічному розташуванню".