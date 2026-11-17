Угорщина висловила солідарність з Україною після атаки РФ по Закарпаттю 17 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан в Х.
Орбан після атаки РФ на Закарпаття висловила солідарність з угорською громадою та з українським народом, який вже майже п’ять років потерпає від повномасштабної агресії РФ.
Орбан зазначила, що українська ППО знищила кілька дронів під час атаки на Закарпаття сьогодні.
Водночас, за її словами, зафіксовано численні влучання БпЛА, а масштаби завданих збитків наразі встановлюють.
"Це не перший повітряний напад на Закарпаття, і, на жаль, навряд чи він буде останнім", - заявила вона.
Вона додала, що у міру того, як Росія посилює свої атаки проти цивільного населення України, можна очікувати й подальших атак такого роду на Закарпаття, яке досі було "відносно захищеним завдяки своєму географічному розташуванню".
Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина призупиняє залізничне сполучення з Україною на 17 і 18 листопада після атаки російських безпілотників на захід України. Про це заявив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр.
За його словами, російський безпілотник упав за 300 метрів від залізничного вокзалу в Мукачеві. Угорський персонал, який прибув з Угорщини, зняли з потяга.
Крім того, сьогодні під час російського обстрілу до Закарпаття долетіли три ворожих "Шахеди". Один із них влучив у Мукачівській громаді, ще два - подавлені засобами РЕБ.
Загалом повітряна тривога на Закарпатті тривала майже три години.