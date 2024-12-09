Угорщина надасть стипендії для українських студентів: які умови

Угорщина оголосила прийом заявок на стипендії для українських студентів у рамках програми Stipendium Hungaricum Programme. Програма пропонує фінансування навчання.

Угорщина оголосила прийом заявок на стипендії для українських студентів

У рамках стипендіальної програми уряду Угорщини Stipendium Hungaricum Programme розпочався прийом заявок на навчання для громадян України. Програма пропонує можливість здобути освіту за бакалаврськими, магістерськими та аспірантськими програмами у 2025/2026 навчальному році.

Кінцевий термін подачі заявок: 15 січня 2025 року.

Як подати заявку

Онлайн-реєстрація : Кандидати повинні зареєструватися на платформі Tempus Public Foundation за посиланням: apply.stipendiumhungaricum.hu. Після створення особистого кабінету вони зможуть подати заявку та завантажити необхідні документи.

Документи до Міністерства освіти і науки України: Крім завантаження матеріалів на платформу Tempus, необхідно надіслати всі документи на електронну адресу Міністерства освіти і науки України. У темі листа вказати: "Стипендії на навчання в Угорщині - 2025".

Додаткова інформація

Детальна інструкція з реєстрації та вимоги до документів доступні на офіційному сайті програми.