Венгрия предоставит стипендии для украинских студентов: какие условия

Венгрия объявила прием заявок на стипендии для украинских студентов в рамках программы Stipendium Hungaricum Programme. Программа предлагает финансирование обучения.

Венгрия объявила прием заявок на стипендии для украинских студентов

В рамках стипендиальной программы правительства Венгрии Stipendium Hungaricum Programme стартовал прием заявок на обучение для граждан Украины. Программа предоставляет возможность получить образование на бакалаврских, магистерских и аспирантских программах в 2025/2026 учебном году.

Крайний срок подачи заявок: 15 января 2025 года.

Как подать заявку

Онлайн-регистрация : Кандидаты должны зарегистрироваться на платформе Tempus Public Foundation по ссылке: apply.stipendiumhungaricum.hu. После создания личного кабинета откроется доступ к подаче заявки и загрузке необходимых документов.

Документы для Министерства образования и науки Украины: Помимо загрузки материалов на платформу Tempus, нужно отправить все документы на электронный адрес Министерства образования и науки Украины. В теме письма необходимо указать: "Стипендии на обучение в Венгрии - 2025".

Дополнительная информация

Подробные инструкции по регистрации и требования к документам доступны на официальном сайте программы.