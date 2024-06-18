Угорщина та Словаччина не будуть блокувати обрання Рютте генсеком НАТО, - ЗМІ

Посилаючись на джерела, нідерландські видання NOS та RTL повідомили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не став повторювати своєї вимоги про вибачення від Рютте за те, що Орбан назвав минулого місяця "проблемною" думкою про Угорщину.

Вибачення були однією з двох умов, які Угорщина висунула для затвердження Рютте як наступника Єнса Столтенберга на чолі НАТО.

Іншу гарантію того, що Угорщині не доведеться надавати фінансування Україні або відправляти військових, було схвалено минулого тижня Столтенбергом.

Цього року США, Великобританія, Франція та Німеччина підтримали Рютте, щоб той змінив Столтенберга, який піде у жовтні з поста глави НАТО.

Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна готова підтримати Рютте на найвищій посаді в НАТО. Словаки є одними з найпроросійськіших членів ЄС та НАТО, а прем'єр-міністр Роберт Фіцо призупинив постачання зброї в Україну.