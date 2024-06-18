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Угорщина та Словаччина не будуть блокувати обрання Рютте генсеком НАТО, - ЗМІ

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорщина відмовилася блокувати кандидатуру Марка Рютте на посаді генсекретаря НАТО, після того як прем'єр-міністр Нідерландів і Віктор Орбран, що йде, поговорили в кулуарах зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. Президент Словаччини Петер Пеллегріні також заявив про підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Посилаючись на джерела, нідерландські видання NOS та RTL повідомили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не став повторювати своєї вимоги про вибачення від Рютте за те, що Орбан назвав минулого місяця "проблемною" думкою про Угорщину.

Вибачення були однією з двох умов, які Угорщина висунула для затвердження Рютте як наступника Єнса Столтенберга на чолі НАТО.

Іншу гарантію того, що Угорщині не доведеться надавати фінансування Україні або відправляти військових, було схвалено минулого тижня Столтенбергом.

Цього року США, Великобританія, Франція та Німеччина підтримали Рютте, щоб той змінив Столтенберга, який піде у жовтні з поста глави НАТО.

Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна готова підтримати Рютте на найвищій посаді в НАТО. Словаки є одними з найпроросійськіших членів ЄС та НАТО, а прем'єр-міністр Роберт Фіцо призупинив постачання зброї в Україну.

 

НАТО ухвалює рішення консенсусом, тому будь-якому кандидату необхідна підтримка всіх 32 союзників. Зараз Румунія ще не дала зелене світло.Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив у березні, що балотується на найвищу посаду НАТО , стверджуючи, що східноєвропейські держави потребують кращого представництва на євроатлантичних керівних посадах.

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