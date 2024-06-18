Венгрия и Словакия не будут блокировать избрание Рютте генсеком НАТО, - СМИ

Ссылаясь на источники, нидерландские издания NOS и RTL сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал повторять своего требования об извинениях от Рютте за то, что Орбан назвал в прошлом месяце "проблемным" мнением о Венгрии.

Извинения были одним из двух условий, которые Венгрия выдвинула для утверждения Рютте в качестве преемника Йенса Столтенберга во главе НАТО.

Другая гарантия того, что Венгрии не придется предоставлять финансирование Украине или отправлять военных, была одобрена на прошлой неделе Столтенбергом.

В этом году США, Великобритания, Франция и Германия поддержали Рютте, чтобы тот сменил Столтенберга, который уйдет в октябре с поста главы НАТО.

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна готова поддержать Рютте на высшем посту в НАТО. Словаки являются одними из самых пророссийских членов ЕС и НАТО, а премьер-министр Роберт Фицо приостановил поставки оружия в Украину.