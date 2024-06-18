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Венгрия и Словакия не будут блокировать избрание Рютте генсеком НАТО, - СМИ

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия отказалась блокировать кандидатуру Марка Рютте на посту генсекретаря НАТО, после того как уходящий премьер-министр Нидерландов и Виктор Орбран поговорили в кулуарах встречи лидеров ЕС в Брюсселе. Президент Словакии Петер Пеллегрини также заявил о поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ссылаясь на источники, нидерландские издания NOS и RTL сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал повторять своего требования об извинениях от Рютте за то, что Орбан назвал в прошлом месяце "проблемным" мнением о Венгрии.

Извинения были одним из двух условий, которые Венгрия выдвинула для утверждения Рютте в качестве преемника Йенса Столтенберга во главе НАТО.

Другая гарантия того, что Венгрии не придется предоставлять финансирование Украине или отправлять военных, была одобрена на прошлой неделе Столтенбергом.

В этом году США, Великобритания, Франция и Германия поддержали Рютте, чтобы тот сменил Столтенберга, который уйдет в октябре с поста главы НАТО.

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна готова поддержать Рютте на высшем посту в НАТО. Словаки являются одними из самых пророссийских членов ЕС и НАТО, а премьер-министр Роберт Фицо приостановил поставки оружия в Украину.

 

НАТО принимает решения консенсусом, поэтому любому кандидату необходима поддержка всех 32 союзников. Сейчас только Румыния еще не дала зеленый свет. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в марте, что баллотируется на высший пост НАТО, утверждая, что восточноевропейские государства нуждаются в лучшем представительстве на евроатлантических руководящих должностях.

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НАТО