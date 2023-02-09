Угорщина та Хорватія розширять Адріатичний нафтопровід для відмови від російської сировини

Гуляш сказав, що уряд обговорив свою енергетичну стратегію до 2030 року, яка включатиме надання Дунайському нафтопереробному заводу угорської нафтогазової групи MOL можливості переробляти більше неросійської нафти.

Угорщина, що не має виходу до моря, в Центральній Європі є однією з країн регіону, найбільш залежною від імпорту російської сировини Нафтопереробний завод MOL отримує нафту трубопроводом "Дружба".

"Дружба" бере свій початок у Росії і розгалужується ну Білорусь Україну, де знову поділяється для поставок до країн Східної та Центральної Європи, що залежать від неї, включаючи нафтопереробні заводи в Угорщині, Чехії та Словаччині.

"Ми знаємо, що якби зараз не було сирої нафти з Росії, то постачання могли б йти тільки через море, Адріатичним трубопроводом. Так що це проект особливої важливості, який Угорщина хотіла б реалізувати разом з Хорватією", - сказав Гуляш на брифінгу. .

Гуляш сказав, що ядерна енергетика, відновлювані джерела енергії, включаючи сонячну енергію, та розвиток національної енергосистеми будуть центральними елементами стратегії, яку уряд планує фінансувати за рахунок коштів фонду відновлення Європейського Союзу, як тільки буде досягнуто згоди про гроші.

Брюссель призупинив виплату коштів ЄС Угорщині через суперечку про верховенство закону, але Будапешт сподівається розблокувати кошти до середини року.