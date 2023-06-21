Угорщина та Греція відмовилися блокувати нові санкції проти РФ. Reuters дізналося причину

Європейський Союз погодив 11-й пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Найбільшою несподіванкою стала зміна рішення Угорщини та Греції, які все ж проголосували за прийняття санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Анонімні співрозмовники видання повідомили, що Угорщина підтримала нові санкції, хоча її банк OTP й залишився в українському списку. Однак в країні заявили, що повернуться до цього питання, коли ЄС обговорюватиме новий транш грошей для України з Європейського фонду миру.

Греція ж була незадоволена включенням до списків санкцій України п'яти грецьких судноплавних компаній, які продовжували співпрацю з Росією.

Проте, як стверджує агентство, Україна виключила ці п'ять компаній зі списку санкцій, що й забезпечило підтримку Греції санкцій ЄС.

Ще одним спірним питанням, яке затримало підтримку Німеччини, було запровадження санкцій щодо восьми компаній із Китаю, які, на думку ЄС, продавали РФ товари подвійного призначення. Після "ряду контактів на високому рівні" між Єврокомісією та Китаєм, Пекін взяв на себе зобов'язання чинити тиск на ці компанії, щоб вони припинили співпрацю з Росією, після чого п'ять компаній було виключено з проєкту списків санкцій.

Як стверджують дипломати, три китайські компанії, що залишилися в списках, зареєстровані в Гонконгу і, ймовірно, належать росіянам.

Новий пакет санкцій

Посли Європейського союзу сьогодні, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.

Крім того, новий пакет санкцій включатиме в себе заборону на транспортування нафти.

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