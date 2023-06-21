Венгрия и Греция отказались блокировать новые санкции против РФ. Reuters узнало причину

Европейский Союз согласовал 11-й пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Самой большой неожиданностью стало изменение решения Венгрии и Греции, которые все же проголосовали за принятие санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Анонимные собеседники издания сообщили, что Венгрия поддержала новые санкции, хотя ее банк OTP и остался в украинском списке. Однако в стране заявили, что вернутся к этому вопросу, когда ЕС будет обсуждать новый транш денег для Украины из Европейского фонда мира.

Греция же была недовольна включением в санкционные списки Украины пяти греческих судоходных компаний, которые продолжали сотрудничество с Россией.

Однако, как утверждает агентство, Украина исключила эти пять компаний из санкционного списка, что и обеспечило поддержку Греции санкций ЕС.

Еще одним спорным вопросом, который задержал поддержку Германии, было введение санкций в отношении восьми компаний из Китая, которые, по мнению ЕС, продавали РФ товары двойного назначения. После "ряда контактов на высоком уровне" между Еврокомиссией и Китаем, Пекин взял на себя обязательства оказывать давление на эти компании, чтобы они прекратили сотрудничество с Россией, после чего пять компаний были исключены из проекта санкционных списков.

Как утверждают дипломаты, три китайские компании, оставшиеся в списках, зарегистрированы в Гонконге и, вероятно, принадлежат россиянам.

Новый пакет санкций

Послы Европейского союза сегодня, 21 июня, согласовали 11 пакет санкций против России. Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

Кроме того, новый пакет санкций будет включать в себя запрет на транспортировку нефти.

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