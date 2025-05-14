Угорщина стягує техніку до кордону з Україною? У ДПСУ відреагували на вкид

Демченка попросили прокоментувати відео в мережі, на яких нібито зафіксовано рух угорської бронетехніки вздовж кордону з Україною.

"Я не буду підтверджувати ті фейки, які розганяються. Можу лише підтвердити слова своїх колег із Мукачівського прикордонного загону, можу додати і слова прикордонників Чопського загону: жодних нестандартних ситуацій по лінії кордону, біля нашого кордону ми не спостерігали", - зазначив він.

За його словами, в інтернеті публікують минулорічні кадри з участю угорської бронетехніки в парадах, а також відеозаписи з виставки в Будапешті.

"Не варто переживати через те, що поширюють різні ресурси. Зокрема, я думаю, до цього доклала руку Росія, оскільки неодноразово були різного роду фейки щодо ситуації, яка відбувається по інший бік кордону і на території України", - підкреслив Демченко.

Він нагадав, що Росія раніше поширювала вкиди про те, що Україна мінує кордон із країнами ЄС і Молдовою. Як "доказ" у мережі публікували колумбійські відео.