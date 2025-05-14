Угорщина стягує техніку до кордону з Україною? У ДПСУ відреагували на вкид
У мережі поширюють чутки про те, що Угорщина нібито перекидає до кордону з Україною військову техніку. Це фейкова інформація.
Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Новини.Live".
Демченка попросили прокоментувати відео в мережі, на яких нібито зафіксовано рух угорської бронетехніки вздовж кордону з Україною.
"Я не буду підтверджувати ті фейки, які розганяються. Можу лише підтвердити слова своїх колег із Мукачівського прикордонного загону, можу додати і слова прикордонників Чопського загону: жодних нестандартних ситуацій по лінії кордону, біля нашого кордону ми не спостерігали", - зазначив він.
За його словами, в інтернеті публікують минулорічні кадри з участю угорської бронетехніки в парадах, а також відеозаписи з виставки в Будапешті.
"Не варто переживати через те, що поширюють різні ресурси. Зокрема, я думаю, до цього доклала руку Росія, оскільки неодноразово були різного роду фейки щодо ситуації, яка відбувається по інший бік кордону і на території України", - підкреслив Демченко.
Він нагадав, що Росія раніше поширювала вкиди про те, що Україна мінує кордон із країнами ЄС і Молдовою. Як "доказ" у мережі публікували колумбійські відео.
Російські фейки
Нагадаємо, фейки поширюють не тільки російські ЗМІ, а й високопоставлені чиновники, а також міністерства країни-агресора. Так, нещодавно в МЗС Росії звинуватили українських військових в ударах по мирних жителях тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонської області.
Зокрема, відомство стверджувало, що українські захисники нібито завдали удару по торговому ринку в місті Олешки.
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