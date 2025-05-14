ua en ru
Ср, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Угорщина стягує техніку до кордону з Україною? У ДПСУ відреагували на вкид

Середа 14 травня 2025 16:35
UA EN RU
Угорщина стягує техніку до кордону з Україною? У ДПСУ відреагували на вкид Ілюстративне фото: у мережі розповсюджують фейки про перекидання техніки Угорщини до кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі поширюють чутки про те, що Угорщина нібито перекидає до кордону з Україною військову техніку. Це фейкова інформація.

Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Новини.Live".

Демченка попросили прокоментувати відео в мережі, на яких нібито зафіксовано рух угорської бронетехніки вздовж кордону з Україною.

"Я не буду підтверджувати ті фейки, які розганяються. Можу лише підтвердити слова своїх колег із Мукачівського прикордонного загону, можу додати і слова прикордонників Чопського загону: жодних нестандартних ситуацій по лінії кордону, біля нашого кордону ми не спостерігали", - зазначив він.

За його словами, в інтернеті публікують минулорічні кадри з участю угорської бронетехніки в парадах, а також відеозаписи з виставки в Будапешті.

"Не варто переживати через те, що поширюють різні ресурси. Зокрема, я думаю, до цього доклала руку Росія, оскільки неодноразово були різного роду фейки щодо ситуації, яка відбувається по інший бік кордону і на території України", - підкреслив Демченко.

Він нагадав, що Росія раніше поширювала вкиди про те, що Україна мінує кордон із країнами ЄС і Молдовою. Як "доказ" у мережі публікували колумбійські відео.

Російські фейки

Нагадаємо, фейки поширюють не тільки російські ЗМІ, а й високопоставлені чиновники, а також міністерства країни-агресора. Так, нещодавно в МЗС Росії звинуватили українських військових в ударах по мирних жителях тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонської області.

Зокрема, відомство стверджувало, що українські захисники нібито завдали удару по торговому ринку в місті Олешки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина ДПСУ Кордон з Україною
NEWS
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я