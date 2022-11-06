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Угорщина слідом за Румунією заперечила територіальні претензії до України

Фото: у Будапешті вважають хибними заяви про зазіхання на території України (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Міністерстві закордонних справ Угорщини слідом за Румунією спростували заяви президента РФ Володимира Путіна щодо зазіхань країни на західні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Index.

Будапешт впевнено зазначив, що такі заяви вважає хибними, і наголосив на важливості мирних перемовин.

"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - заявили у МЗС Угорщини.

Нагадаємо, що на заяву російського президента про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України, інші перелічені країни відреагували досить швидко. Румунія чітко заявила, що не має жодних претензій до територій, які належать Україні, а польський уряд звинуватив російського диктатора в поширенні дезінформації.

Раніше повідомлялось, що Угорщина вважає: країни ЄС мають запропонувати дипломатичні ініціативи для завершення війни в Україні.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що перемовини щодо припинення вогню в Україні мають вести США та Росія.

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Угорщина