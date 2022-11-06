Румунія відкинула слова Путіна про територіальні претензії до України
Румунія відкидає висловлені президентом РФ Володимира Путіна твердження, які помилково наводять на думку про те, що країна має територіальні претензії до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Румунії .
Бухарест у своїй заяві також розкритикував Москву за ведення бойових дій в Україні та підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.
"Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені Президентом Російської Федерації у промові з нагоди Дня народної єдності, які помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України", - йдеться у заяві.
Раніше міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив, що "країни світу, НАТО, США" мають вести переговори про гарантії безпеки для України та мир з Росією, оскільки "політичний клас в Україні на цей час не може дозволити собі допустити несправедливу втрату території".
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