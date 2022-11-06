Румунія відкинула слова Путіна про територіальні претензії до України

Бухарест у своїй заяві також розкритикував Москву за ведення бойових дій в Україні та підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

"Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені Президентом Російської Федерації у промові з нагоди Дня народної єдності, які помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України", - йдеться у заяві.

Раніше міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив, що "країни світу, НАТО, США" мають вести переговори про гарантії безпеки для України та мир з Росією, оскільки "політичний клас в Україні на цей час не може дозволити собі допустити несправедливу втрату території".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.