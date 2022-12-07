Угорщина скасувала обмеження цін на бензин через загострення дефіциту та паніку на АЗС

Уряд Угорщини скасував верхню межу цін на паливо у вівторок, 6 грудня, після того, як відсутність імпорту та панічні закупівлі призвели до нестачі палива по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Глава апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив на брифінгу пізно увечері у вівторок, що уряду довелося негайно скасувати обмеження цін, яке було запроваджено рік тому, за рекомендацією MOL. Гранична ціна мала діяти до кінця грудня.

"Ми не могли більше чекати... тому що це єдиний спосіб забезпечити безпеку поставок", - заявив Гергелі Гуляс на спільному брифінгу з головою та головним виконавчим директором MOL Жовтом Хернаді.

Гуляс сказав, що скасування цінової межі підвищить інфляцію, але не оцінив. Річна інфляція в Угорщині вже перевищує 21%.

Іноземні гравці скоротили постачання палива до Угорщини, оскільки рік тому уряд обмежив ціни на бензин і дизельне паливо на рівні 480 форинтів (1,22 долара) за літр у рамках заходів Орбану із захисту домогосподарств напередодні парламентських виборів у квітні 2022 року, які його партія виграла з великим відривом

У липні уряду довелося звузити рамки, і з того часу обмеження цін на пальне застосовується до водіїв приватних транспортних засобів, сільськогосподарських транспортних засобів та таксі.

"Приблизно на чверті наших заправних станцій повністю закінчилися запаси, - сказав Хернаді. Він повідомив, що для відновлення імпорту та стабільності буде потрібно до двох місяців. Але скасування цінової стелі допоможе зменшити дефіцит на ринку протягом кількох днів.

Ціна бензину зросте приблизно до 640 форинтів за літр, а ціна дизельного палива становитиме 699 форинтів.

За словами Хернаді, MOL також почала нарощувати переробку сирої нафти на своєму нафтопереробному заводі на Дунаї. Він також сказав, що MOL має підготуватися до лютого, коли заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів призведе до зниження постачання дизельного палива до Європи.