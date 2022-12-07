Венгрия отменила ограничение цен на бензин из-за обострения дефицита и паники на АЗС

Правительство Венгрии отменило верхний предел цен на топливо во вторник, 6 декабря, после того, как отсутствие импорта и панические закупки привели к нехватке топлива по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава аппарата премьер-министра Виктора Орбана заявил на брифинге поздно вечером во вторник, что правительству пришлось немедленно отменить ограничение цен, которое было введено год назад, по рекомендации MOL. Предельная цена должна была действовать до конца декабря.

"Мы не могли больше ждать... так как это единственный способ обеспечить безопасность поставок", - заявил Гергели Гуляс на совместном брифинге с председателем и главным исполнительным директором MOL Желтом Хернади.

Гуляс сказал, что отмена ценового предела повысит инфляцию, но не дал оценки. Годовая инфляция в Венгрии уже превышает 21%.

Иностранные игроки сократили поставки топлива в Венгрию, поскольку год назад правительство ограничило цены на бензин и дизельное топливо на уровне 480 форинтов (1,22 доллара) за литр в рамках мер Орбана по защите домохозяйств в преддверии парламентских выборов в апреле 2022 года, которые его партия выиграла с большим отрывом.

В июле правительству пришлось сузить рамки, и с тех пор ограничение цен на топливо применяется к водителям частных транспортных средств, сельскохозяйственных транспортных средств и такси.

"Примерно на четверти наших заправочных станций полностью закончились запасы, - сказал Хернади. Он сообщил, что для восстановления импорта и стабильности потребуется до двух месяцев. Но отмена ценового потолка поможет уменьшить дефицит на рынке в течение нескольких дней.

Цена бензина вырастет примерно до 640 форинтов за литр, а цена дизельного топлива составит 699 форинтов.

По словам Хернади, MOL также начала наращивать переработку сырой нефти на своем нефтеперерабатывающем заводе в Дунае. Он также сказал, что MOL должна подготовиться к февралю, когда запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов приведет к снижению поставок дизельного топлива в Европу.