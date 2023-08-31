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Угорщина все ще блокує транш ЄС на військову допомогу Україні, - журналіст

Четвер 31 серпня 2023 18:58
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Угорщина все ще блокує транш ЄС на військову допомогу Україні, - журналіст Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Угорщина все ще блокує виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Все ще триває блокування Угорщиною 8-го траншу (500 млн євро) військової допомоги ЄС для України", - написав він.

Йозвяк додав, що деякі особи вважали, що проблему буде вирішено під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Толедо (Іспанія), що проходила вчора та сьогодні.

Угорщина блокує допомогу Україні

Зазначимо, що Угорщина регулярно блокує виділення коштів на потреби України. Так, у червні Будапешт не підтримав виділення траншу ЄС у 500 млн євро на військову допомогу Україні. Перед цим Угорщина заблокувала цей же транш у травні.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країні готова змінити свою думку, якщо Україна виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Що не так з OTP Bank

У травні Національне агентство із запобігання корупції внесло OTP Bank до міжнародного списку спонсорів війни.

Таке рішення в НАЗК пояснили тим, що найбільший угорський банк продовжив свою діяльність у Росії, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, і фактично визнав так звані "Л/ДНР".

Компанію внесли до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій з підвищеним ризиком. Її використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

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