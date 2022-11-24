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Угорщина ратифікує членство Швеції та Фінляндії в НАТО: названо дату

Фото: Угорщина ратифікує членство Швеції та Фінляндії в НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Угорщини ратифікує членство в НАТО для Фінляндії та Швеції протягом місяця.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, таку обіцянку він отримав від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час приватної зустрічі на саміті лідерів Вишеградської групи.

"Я попросив прем'єр-міністра Орбана якнайшвидше ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. І я отримав обіцянку, що на першому засіданні парламенту в новому році, тобто трохи більше, ніж за місяць, відбудеться ратифікація", - заявив прем'єр-міністр. Польща.

Раніше ми писали, що Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

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