Угорщина ратифікує членство Швеції та Фінляндії в НАТО: названо дату

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, таку обіцянку він отримав від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час приватної зустрічі на саміті лідерів Вишеградської групи.

"Я попросив прем'єр-міністра Орбана якнайшвидше ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. І я отримав обіцянку, що на першому засіданні парламенту в новому році, тобто трохи більше, ніж за місяць, відбудеться ратифікація", - заявив прем'єр-міністр. Польща.