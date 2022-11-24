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Венгрия ратифицирует членство Швеции и Финляндии в НАТО: названа дата

Фото: Венгрия ратифицирует членство Швеции и Финляндии в НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Венгрии ратифицирует членство в НАТО для Финляндии и Швеции в течение месяца.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, такое обещание он получил от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время частной встречи в ходе саммита лидеров Вышеградской группы.

"Я попросил премьер-министра Орбана как можно скорее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И я получил обещание, что на первом заседании парламента в новом году, то есть чуть больше, чем через месяц, состоится ратификация", - заявил премьер-министр Польши.

Ранее мы писали, что Венгрия одобрила финансовую помощь Украине в размере 187 млн евро в качестве своего вклада в запланированный пакет поддержки ЕС на сумму до 18 млрд евро в 2023 году.

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