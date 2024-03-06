Угорщина проти обрання Рютте на пост генсека НАТО, - Politico

Видання зазначає, що протидія з боку Будапешта додає невизначеності навколо плану наступництва на найвищу посаду в Альянсі. Третина з 31 країни-члена НАТО досі не визначилася з підтримкою Рютте, про підтримку якого заявили у США.

Видання нагадало, що прем'єр Нідерландів є давнім критиком чинного угорського уряду. У 2021 році Рютте засудив впроваджене прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном нове антиЛГБТ-законодавство, заявивши, що країні "більше немає чого робити в Європейському Союзі". "Довгострокова мета - поставити Угорщину на коліна в цьому питанні", - сказав тоді голландський політик.

"Ми, безумовно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", - заявив Сіярто.

Зауваження прозвучали за кілька днів до зустрічі угорського прем'єра Віктора Орбана з Дональдом Трампом у США.

Видання нагадало, що Лондон, Париж і Берлін пообіцяли підтримати заявку Рютте на вступ до НАТО. Маючи репутацію "шептуна Трампа", "Рютте в деяких колах буде розглядатися як ідеальний партнер у разі перемоги колишнього президента-скептика НАТО на виборах у США в листопаді".

Politico також зазначило, що група країн східного флангу, близьких до російського кордону, залишаються невпевненими в кандидатурі Рютте, але з інших причин.

"Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо голландських оборонних витрат, тоді як президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони. Минулого місяця Йоганніс заявив союзникам, що вирішив кинути виклик Рютте", - пише видання.

Кандидати на пост генсека НАТО

Повноваження чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга завершуються 1 жовтня 2024 року.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти нових очільників Союзу. Серед можливих претендентів був і колишній міністр оборони Британії Бен Воллес, але його кандидатуру не підтримали у США.

Також ходили чутки про призначення генсеком керівника Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, прем'єра Данії Метта Фредеріксена, глави уряду Естонії Каї Каллас та прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

22 лютого Politico повідомило, що президент США Джо Байден підтримує призначення Марка Рютте на пост генсека НАТО після закінчення строку повноважень Столтенберга.

Видання Sky News повідомляло, що Британія також підтримує кандидатуру Рютте.

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