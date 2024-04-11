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Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну в Україні

Четвер 11 квітня 2024 00:41
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Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну в Україні Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com orbanviktor)
Автор: Анастасія Гришкова

У середу, 10 квітня парламент Угорщини продовжив надзвичайний стан ще на пів року через війну в Україні. Таке рішення підтримали 135 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.

Рішення схвалили 135 депутатів угорського парламенту, 47 були проти.

Надзвичайний стан в Угорщині

Відомо, що Угорщина вже понад чотири роки живе в надзвичайному стані, це дозволяє уряду обходити законодавство та вживати заходів через укази.

Перший надзвичайний стан було введено навесні 2020 року, 11 березня, через коронавірус: епідеміологічний надзвичайний стан діяв до червня 2022 року з кількома поправками. Але до того моменту, як він втратив би свою дію Віктор Орбан уже оголосив про початок надзвичайного стану в травні 2022 року, який міг закінчитися цієї осені, не раніше 19 листопада.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що у центрі Будапешта десятки тисяч протестувальників вийшли на акцію проти уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.

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