Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну в Україні
У середу, 10 квітня парламент Угорщини продовжив надзвичайний стан ще на пів року через війну в Україні. Таке рішення підтримали 135 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.
Рішення схвалили 135 депутатів угорського парламенту, 47 були проти.
Надзвичайний стан в Угорщині
Відомо, що Угорщина вже понад чотири роки живе в надзвичайному стані, це дозволяє уряду обходити законодавство та вживати заходів через укази.
Перший надзвичайний стан було введено навесні 2020 року, 11 березня, через коронавірус: епідеміологічний надзвичайний стан діяв до червня 2022 року з кількома поправками. Але до того моменту, як він втратив би свою дію Віктор Орбан уже оголосив про початок надзвичайного стану в травні 2022 року, який міг закінчитися цієї осені, не раніше 19 листопада.
Позиція Угорщини щодо війни в Україні
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.
Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії.
Раніше РБК-Україна писало, що у центрі Будапешта десятки тисяч протестувальників вийшли на акцію проти уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.
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