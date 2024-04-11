Венгрия продолжила чрезвычайное положение из-за войны в Украине
В среду, 10 апреля парламент Венгрии продлил чрезвычайное положение еще на полгода из-за войны в Украине. Такое решение было поддержано 135 депутатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu.
Решение одобрили 135 депутатов венгерского парламента, 47 были против.
Чрезвычайное состояние в Венгрии
Известно, что Венгрия уже более четырех лет живет в чрезвычайном положении, что позволяет правительству обходить законодательство и принимать меры через указы.
Первое чрезвычайное положение было введено весной 2020 года, 11 марта, из-за коронавируса: эпидемиологическое чрезвычайное положение действовало до июня 2022 года с несколькими поправками. Но к тому моменту, как он потерял бы свое действие, Виктор Орбан уже объявил о начале чрезвычайного положения в мае 2022 года, которое могло закончиться этой осенью, не ранее 19 ноября.
Позиция Венгрии по поводу войны в Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.
Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России.
Ранее РБК-Украина писала, что в центре Будапешта десятки тысяч протестующих вышли на акцию против правительства премьер-министра Виктора Орбана.
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