Угорщина працює над переоцінкою свого членства в НАТО, - Орбан

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Варто зазначити, що Угорщина блокує майбутній вступ України в ЄС та НАТО. Будапешт часто виступає проти введення санкцій проти Росії, а також затягує процес виділення Україні фінансової чи іншої допомоги.

Угорщина не надала Україні військової допомоги. Західні ЗМІ повідомляли, що країна також заборонила транзит зброї через свою територію.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив низку заяв, критикуючи Україну. Крім того, Угорщина нещодавно заблокувала резолюцію Ради Європи щодо української формули миру. Глава МЗС Петер Сійярто заявив, що нібито потрібно розглянути й інші "мирні плани", натякаючи на позицію Росії.

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