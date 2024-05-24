Венгрия работает над переоценкой своего членства в НАТО, - Орбан

Позиция Венгрии по войне в Украине

Следует отметить, что Венгрия блокирует будущее вступление Украины в ЕС и НАТО. Будапешт часто выступает против введения санкций против России, а также затягивает процесс выделения финансовой или иной помощи Украине.

Венгрия не предоставила Украине военную помощь. Западные СМИ сообщали, что страна также запретила транзит оружия через свою территорию.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сделал ряд заявлений, критикуя Украину. Кроме того, Венгрия недавно заблокировала резолюцию Совета Европы по украинской формуле мира. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что якобы нужно рассмотреть и другие "мирные планы", намекая на позицию России.

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