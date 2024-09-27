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Угорщина посилила свою армію танками Leopard 2A7HU нової версії, які поставила Німеччина

Фото: Угорщина отримала від Німеччини танки Leopard (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький розповів, що Німеччина поставила його країні нові танки Leopard 2A7HU. Загальна кількість цих бойових машин у складі угорської армії досягла 24 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

За даними видання, постачання танків проводиться в рамках програми з модернізації збройних сил Угорщини, розпочатої кілька років тому. Постачання відбулись в період з 25 вересня по 28 серпня.

Нові танки призначені для 11-го танкового батальйону 1-ї бронетанкової бригади, яка поступово списує старі T-72M1.

Угорський уряд, крім Leopard 2A7HU, також замовив у 2018 році п'ять ремонтно-евакуаційних машин WiSENT 2, три мостоукладальники Leguan 2HU, 12 танків Leopard 2A4 для навчання і 24 самохідні артилерійські системи PzH 2000.

Загальну вартість оцінюють у 1,6-1,8 млрд євро, а постачання будуть завершені до кінця 2028 року.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що Rheinmetall вже оголосив про плани будівництва в Литві заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Очікується, що завод стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Литви та суттєво зміцнить обороноздатність країни.

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УгорщинаТанк Leopard