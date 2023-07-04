Венгрия пообещала не затягивать ратификацию членства Швеции в НАТО, но есть условие
Венгрия не будет затягивать ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс, если Турция изменит свою позицию в этом вопросе.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава венгерского МИД провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Одной из тем обсуждений стала ратификация членства Швеции в НАТО.
"Если произойдет сдвиг (в позиции Турции - ред.), то, конечно, мы сдержим обещание, что Венгрия не будет сдерживать ни одну страну в плане (членства в НАТО - ред.)", - заявил Сийярто по итогам переговоров.
Вступление Швеции в НАТО
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. С тех пор ее вступление в Альянс ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.
Премьер Венгрии Виктор Орбан требовал от Швеции улучшения отношений между странами взамен на ратификацию. Каких-либо более конкретных условий в Будапеште не называли.
При этом на прошлой неделе венгерские СМИ узнали, что парламент Венгрии перенес рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО на осень - вопрос не внесли в повестку дня трехдневной сессии перед летними каникулами.
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