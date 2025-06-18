Угорщина погрожує зупинити постачання електроенергії до України: що це означає

Зупинка урядом Угорщини постачання електроенергії в Україну у разі блокування постачань російських енергоносіїв до ЄС – не відповідає нормам європейського законодавства і призведе до втрат грошей угорськими компаніями, проте ймовірність такого сценарію залишається.

За словами аналітика компанії ExPro Consulting Дар'ї Орлової, зупинка постачань електроенергії до України з боку Угорщини в односторонньому порядку – малоймовірна подія.

"На мою думку, припинення поставок електроенергії з Угорщини – маловірогідне, адже вони мають керуватися європейськими правилами та принципами європейського ринку", - сказала вона, додавши, що у випадку зупинки постачань у таку ситуацію має втрутитися об'єднання операторів енергосистем країн Європи (ENTSO-E) та Секретаріат Енергетичного співтовариства.

Скільки заробляє Будапешт на продажу електроенергії Києву

Україна купує електроенергію в Угорщині за ринковими цінами. Здебільшого імпорт здійснюється у денні та вечірні години, коли попит та ціни найвищі.

За інформацією Дар'ї Орлової, ціни імпорту електроенергії з Угорщини взимку становили 170-200 євро/мегават-годину, весною та влітку вони були в діапазоні 120-140 євро/мегават-годину. Угорські енергокомпанії заробили десятки мільйонів євро.

"За перші 5 місяців 2025 року Україна імпортувала з Угорщини електроенергії на суму 54 млн євро", - сказала аналітик, додавши, що, наприклад, у лютому вартість імпорту склала 16 млн євро, а у травні – 9 млн євро.

Як багато електроенергії Україна купує в Угорщині

На сьогодні обсяг перетину міждержавних ліній електропередач для імпорту електроенергії з Угорщини в Україну становить 600 МВт на годину, при цьому можливість для експорту електроенергії в Угорщину становить 300 МВт.

"Угорщина лишається лідером як в імпорті електроенергії, так і в напрямку експорту. За першу половину червня, 44% імпортної електроенергії в Україну надійшло з Угорщини. В структурі експорту частка Угорщини становить 58%", - прокоментувала Дар'я Орлова.

Наслідки зупинки постачання електроенергії з боку Будапешту

Аналітик пояснила, що зупинка імпорту електроенергії з Угорщини не є дуже критичним у літні місяці. "Проте взимку (в період більшого енергоспоживання - ред.) можуть виникнути проблеми з додатковим ресурсом", - сказала Дар'я Орлова.

Вона додала, що теоретично обсяги з Угорщини взимку можна було б замінити з інших напрямків, оскільки на сьогодні перетин міждержавних ліній електропередач з іншими країнами використовується не повністю.

"Але тоді можуть виникнути проблеми з достатністю ресурсу, наприклад, з Польщі та Румунії", - додала спікер.