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Угорщина планує розширювати співпрацю з РФ та блокуватиме санкції щодо "Росатому"

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина хоче разом з РФ займатись будівництвом нових блоків на власній АЕС "Пакш" і надалі блокуватиме запровадження всіх можливих санкцій ЄС щодо російської ядерної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Сьогодні провів півгодинну телефонну розмову з віцепрем'єр-міністром Росії Олександром Новаком з метою розгляду актуальних питань угорсько-російської енергетичної співпраці", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вони домовились про будівництво нових блоків АЕС "Пакш", а підготовчі роботи вже тривають.

За словами Сійярто, уряд Угорщини буде і надалі перешкоджати всіляким санкціям щодо ядерної енергетики РФ.

Нагадаємо, що Угорщина, Франція та Болгарія блокують санкції ЄС проти російської атомної енергетики включаючи компанію "Росатом".

Раніше президент Литви Гітанас Науседи повідомив, що вони мають намір домагатися включення "Росатому" до нового пакету санкцій ЄС проти РФ.

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