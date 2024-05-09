У ЄС не очікують проблем з ухваленням санкцій проти російського СПГ

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю ERR заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Що передбачають санкції

"Ми ніколи не запропонуємо санкції, збитки яких для європейської економіки перевищать їх негативний вплив на російську економіку. Тому дана пропозиція також була ретельно підготовлена", - заявила Сімсон.

Вона нагадала, що нещодавно Європарламент схвалив газовий пакет, підготовлений міністрами енергетики країн ЄС. Він набуде чинності 21 травня. Ініціатива, зокрема, передбачає можливість для урядів країн-членів запроваджувати обмеження на надходження російського СПГ до європейських газових мереж.

"Цей крок уже було зроблено без санкцій, але тепер також займуться питанням про обмеження або ускладнення продажу Росією СПГ третім країнам та його перевалки в європейських портах", - пояснила єврокомісар.

Зокрема, 14-м пакетом санкцій пропонується обмежити доходи Росії від продажу СПГ - це зроблять за допомогою заборони використання інфраструктури ЄС для російського експорту СПГ до третіх країн.

Чи можуть бути розбіжності

"Оскільки газовий пакет, який був схвалений міністрами енергетики, торкається значно більшої частини російського бізнесу щодо торгівлі СПГ порівняно із запропонованими заходами в рамках санкцій, я з оптимізмом дивлюся на перспективу одноголосного схвалення 14-го пакету", - уточнила Сімсон.

Вона наголосила, що рішення можуть ухвалити лише на Європейській раді, яка збереться не раніше червня.