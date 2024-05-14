ua en ru
Вт, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия не поддерживает новые санкции ЕС в отношении российского газа, - Politico

Вторник 14 мая 2024 09:50
UA EN RU
Венгрия не поддерживает новые санкции ЕС в отношении российского газа, - Politico Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия не поддерживает новые европейские санкции в отношении российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам нескольких источников, Венгрия выразила серьезные сомнения по поводу нового предложения по санкциям во время первых бесед с послами, отказавшись прямо выступить против этой меры, но продемонстрировав свою настороженность. Главный посланник Венгрии заявил, что Будапешт будет блокировать любые санкции, повышающие стоимость энергоносителей в Европе.

"Мы собираемся проанализировать пакет мер, но не поддерживаем ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", - заявил венгерский чиновник на встрече дипломатов в среду, по словам двух дипломатов, знакомых с ходом обсуждений.

Санкции запретят странам ЕС реэкспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), что может лишить Москву значительной прибыли. Но они не остановят закупки ЕС российского газа и не нанесут прямого удара по деловым интересам Венгрии.

Тем не менее Венгрия сильно зависит от российского экспорта и давно выступает против дальнейших энергетических санкций в отношении Москвы, которые требуют единогласной поддержки всех 27 стран ЕС.

Несколько других стран, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, также запросили более подробную техническую информацию о мерах во время первых переговоров, по словам присутствовавших на них людей. Но больше всех колебалась Венгрия.

Санкции против РФ

Страны Евросоюза могут ввести ограничения на экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Такая мера содержится в 14-м пакете санкций, который Еврокомиссия направила на рассмотрение государствам ЕС.

Полный запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз пока не планируется.

Для принятия решения необходимо одобрение всех лидеров стран ЕС.

При этом в Евросоюзе считают, что проблем с принятием санкций против российского СПГ не будет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Санкции против России Венгрия
NEWS
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит