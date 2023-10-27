Венгрия и Сербия поддерживают военную машину Путина, - премьер Болгарии
Венгрия и Сербия помогают питать военную машину Кремля и не пытаются найти альтернативные источники энергии в условиях обострения спора по поводу налога на импорт газа.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Он дал понять, что его правительство не планирует отказываться от налога на российский газ, который идет транзитом через Болгарию.
Денков заявил, что намерение состоит в том, чтобы лишить контролируемого государством экспортера ПАО "Газпром" прибылей, которые используются для финансирования войны против Украины.
Венгрия назвала этот шаг "враждебным актом", а Сербия заявила, что налог якобы угрожает остановить жизненно важные поставки топлива в регион.
"Было достаточно времени, чтобы найти альтернативы, чтобы увидеть, что эти доходы питают военную машину Путина", - сказал Денков.
Российский газ в Европе
Ранее Болгария ввела налог на российский природный газ, транзитом проходящий через ее территорию в Евросоюз.
Позже стало известно, что российский "Газпром" будет поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию в предстоящую зиму.
В Литве с ноября начнет действовать запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).
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