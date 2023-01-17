Угорщина хоче виключити дев'ять російських олігархів зі списку санкцій ЄС, - журналіст

"Пам'ятайте, як у вересні Угорщина хотіла виключити трьох російських олігархів зі списку санкцій ЄС? До закінчення терміну продовження санкцій 15 березня Будапешт хоче виключити ту ж трійцю плюс ще 6 осіб", - написав він.

Журналіст додав, що Угорщина має намір виключити зі списку:

бізнесмена В'ячеслава Кантора;

підприємця Петра Авена;

мільярдера Михайла Фрідмана;

підприємця Дмитра Мазепіна.

Нагадаємо, раніше WSJ повідомляло, що російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував переказати 1 млрд доларів Україні, щоб Британія зняла з нього санкції.

Крім того, Михайло Фрідман та Петро Авен оскаржують введені проти них санкції у Загальному суді ЄС. Вони просять суд скасувати санкції, стверджуючи, що їхні права було порушено, і заперечуючи звинувачення західних урядів у зв'язках із Кремлем.

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