Венгрия хочет исключить девять российских олигархов из списка санкций ЕС, - журналист

Правительство Венгрии намерено исключить из санкционного списка ЕС девять российских олигархов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Помните, как в сентябре Венгрия хотела исключить трех российских олигархов из санкционного списка ЕС? До истечения срока продления санкций 15 марта Будапешт хочет исключить ту же троицу плюс еще 6 человек", - написал он.
Журналист добавил, что Венгрия намерена исключить из списка:
Напомним, ранее WSJ сообщало, что российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов Украине, чтобы Британия сняла с него санкции.
Кроме того, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС. Они просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены, и отрицая обвинения западных правительств в тесных связях с Кремлем.
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