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Венгрия хочет исключить девять российских олигархов из списка санкций ЕС, - журналист

Фото: Михаил Фридман и Петр Авен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Венгрии намерено исключить из санкционного списка ЕС девять российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Помните, как в сентябре Венгрия хотела исключить трех российских олигархов из санкционного списка ЕС? До истечения срока продления санкций 15 марта Будапешт хочет исключить ту же троицу плюс еще 6 человек", - написал он.

Журналист добавил, что Венгрия намерена исключить из списка:

  • бизнесмена Вячеслава Кантора;
  • предпринимателя Петра Авена;
  • миллиардера Михаила Фридмана;
  • предпринимателя Дмитрия Мазепина.

Напомним, ранее WSJ сообщало, что российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов Украине, чтобы Британия сняла с него санкции.

Кроме того, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС. Они просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены, и отрицая обвинения западных правительств в тесных связях с Кремлем.

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