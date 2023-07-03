Угорщина хоче продовжити на рік звільнення від нафтових санкцій проти Росії

Сійярто заявив після зустрічі з міністром закордонних справ Словаччини, що угорській енергетичній групі MOL потрібно ще один рік, щоб завершити інвестиції у свій словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що дозволить перейти на неросійську нафту.

"Для цих інвестицій потрібен ще один рік, тому ми просимо ЄС продовжити на один рік звільнення від санкцій, яке дозволяє MOL та Slovnaft, що входить до групи, експортувати продукти переробки російської нафти до Чехії", - сказав Сійярто.

MOL володіє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, які не мають виходу до моря і отримують нафту від південного відгалуження трубопроводу "Дружба".

Словаччина отримує майже всю сиру нафту з Росії трубопроводом "Дружба", але планує скоротити цю частку цього року.

Група MOL

Директор MOL Жолт Ернаді повідомив агентству Reuters у квітні, що MOL планує частково профінансувати технологічні інвестиції у розмірі 500-700 мільйонів доларів, необхідні для диверсифікації своїх нафтопереробних заводів, відмовившись від нафти марки Urals за рахунок фондів ЄС.

"Ми хотіли б мати можливість вільно вирішувати наприкінці 2025 року про те, коли, скільки і яку нафту ми хочемо відправити на якийсь НПЗ... до кінця 2025 року, початку 2026 року", - сказав Ернаді.

За його словами, минулого року лише близько 5% нафти, що споживається Slovnaft, припадало на частку неросійських компаній, але до кінця 2023 року ця частка зросте приблизно до 30-35%, або 2 млн тонн.