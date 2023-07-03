Венгрия хочет продлить на год освобождение от нефтяных санкций против России

Сийярто заявил после встречи с министром иностранных дел Словакии, что венгерской энергетической группе MOL требуется еще один год, чтобы завершить инвестиции в свой словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, что позволит перейти на нероссийскую нефть.

"Для этих инвестиций необходим еще один год, поэтому мы просим ЕС продлить на один год освобождение от санкций, которое позволяет MOL и Slovnaft, входящей в группу, экспортировать продукты переработки российской нефти в Чехию ", - сказал Сийярто.

MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, не имеющих выхода к морю, которые получают нефть от южного ответвления трубопровода "Дружба".

Словакия получает почти всю сырую нефть из России по трубопроводу "Дружба", но планирует сократить эту долю в этом году.

Группа MOL

Директор MOL Жолт Эрнади сообщил агентству Reuters в апреле, что MOL планирует частично профинансировать технологические инвестиции в размере 500-700 миллионов долларов, необходимые для диверсификации своих нефтеперерабатывающих заводов, отказавшись от нефти марки Urals, за счет фондов ЕС.

"Мы хотели бы иметь возможность свободно решать в конце 2025 года о том, когда, сколько и какую нефть мы хотим отправить на какой НПЗ… к концу 2025 года, началу 2026 года", - сказал Эрнади.

По его словам, в прошлом году только около 5% потребляемой Slovnaft нефти приходилось на долю нероссийских компаний, но к концу 2023 года эта доля вырастет примерно до 30-35%, или 2 млн тонн.