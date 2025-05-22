Угорщина готується напасти на Україну? У ЦПД спростували черговий фейк росіян

Російські пропагандисти поширюють повідомлення, що Угорщина нібито готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття. Ця інформація - черговий фейк країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру протидії дезінформації РНБО України.
"Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про нібито військову загрозу для України з боку Угорщини. Зокрема, російська мережа PRAVDA поширює повідомлення, ніби Угорщина готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття", - йдеться в повідомленні.
Як наголосили у ЦПД, ці повідомлення не відповідають дійсності. Поширенням подібних фейків Росія намагається створити додатковий фактор дестабілізації українського суспільства.
Зазначається, що такі вкиди є інструментом інформаційної війни, спрямованим на підрив безпеки та спокою в прикордонних регіонах України. Нагнітанням про "угорську загрозу" російська пропаганда прагне посіяти паніку серед українців і відвернути увагу від справжньої загрози - збройної агресії РФ.
Раніше ЦПД спростовував дезінформацію про нібито збиття українських дронів угорськими військовими поблизу кордону та заяви про буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.
Також Цент писав про мережу з 24 вебсайтів під назвою PRAVDA, яку Росія створила для поширення пропаганди на країни Європи.
"Закликаємо громадян критично ставитися до джерел інформації та не піддаватися на провокації", - наголосили у ЦПД.
Нагадаємо, раніше у мережі поширювали чутки про те, що Угорщина нібито перекидає до кордону з Україною військову техніку. Однак це була фейкова інформація.
"Я не буду підтверджувати ті фейки, які розганяються. Можу лише підтвердити слова своїх колег із Мукачівського прикордонного загону, можу додати й слова прикордонників Чопського загону: жодних нестандартних ситуацій по лінії кордону, біля нашого кордону ми не спостерігали", - розповів тоді речник ДПСУ Андрій Демченко.
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