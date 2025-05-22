Угорщина готується напасти на Україну? У ЦПД спростували черговий фейк росіян

"Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про нібито військову загрозу для України з боку Угорщини. Зокрема, російська мережа PRAVDA поширює повідомлення, ніби Угорщина готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили у ЦПД, ці повідомлення не відповідають дійсності. Поширенням подібних фейків Росія намагається створити додатковий фактор дестабілізації українського суспільства.

Зазначається, що такі вкиди є інструментом інформаційної війни, спрямованим на підрив безпеки та спокою в прикордонних регіонах України. Нагнітанням про "угорську загрозу" російська пропаганда прагне посіяти паніку серед українців і відвернути увагу від справжньої загрози - збройної агресії РФ.

Раніше ЦПД спростовував дезінформацію про нібито збиття українських дронів угорськими військовими поблизу кордону та заяви про буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.

Також Цент писав про мережу з 24 вебсайтів під назвою PRAVDA, яку Росія створила для поширення пропаганди на країни Європи.

"Закликаємо громадян критично ставитися до джерел інформації та не піддаватися на провокації", - наголосили у ЦПД.