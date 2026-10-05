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Угорщина готова зняти вето з відкриття двох кластерів переговорів України з ЄС, - FT

14:56 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)

Угорщина може перестати блокувати відкриття нових переговорних кластерів для України, однак Будапешт висунув Києву умову, пов'язану з правами національних меншин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Очікується, що цього тижня Угорщина зніме своє вето на технічному етапі процесу вступу України до ЄС. У Брюсселі розраховують, що це дозволить зробити ще один значний крок уперед у переговорах Києва з Євросоюзом до кінця місяця.

За словами двох чиновників, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив угорським дипломатам не блокувати надсилання Україні та Молдові листів щодо можливого відкриття наступних двох переговорних кластерів.

Йдеться про напрями, які охоплюють внутрішній ринок та політику конкурентоспроможності. За інформацією Financial Times, це питання мають розглядати під час робочих зустрічей цього тижня.

Співрозмовники видання назвали такий крок процедурним, але водночас символічним. Він може свідчити про готовність Будапешта більше не блокувати просування переговорів України та Молдови на цьому етапі.

Яку умову висунула Угорщина

Водночас згода Угорщини на технічне просування переговорів ще не означає повної політичної підтримки відкриття кластерів.

За даними Financial Times, остаточна позиція Будапешта залежатиме від того, чи ухвалить Верховна Рада 12 жовтня законопроєкт про розширення можливостей для освіти національних меншин.

Права угорської меншини в Україні вже давно залишаються одним із ключових питань для Будапешта у відносинах із Києвом. Саме тому угорська сторона приділяє особливу увагу законодавчим змінам у цій сфері.

Законопроєкт, за інформацією видання, розробляли з урахуванням пропозицій та зауважень угорських чиновників. Його ухвалення може стати умовою для повноцінної політичної підтримки Угорщиною подальшого руху України в переговорах з ЄС.

Якщо Верховна Рада підтримає документ, офіційний політичний процес відкриття нових кластерів може розпочатися ще до саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Він запланований через десять днів.

"Шлях України до вступу набуває чітких обрисів, з дотриманням процесу та реалізму", - зазначив чиновник ЄС, ознайомлений із перебігом обговорень із Будапештом.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС розглядає можливість надати країнам-кандидатам ширший доступ до єдиного ринку ще до їхнього повноцінного вступу до блоку.

Паралельно Європейська комісія працює над змінами, які можуть обмежити можливість окремих країн блокувати спільні рішення ЄС. Така реформа потенційно спростить процес подальшого розширення блоку, зокрема за рахунок України.

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