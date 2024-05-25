Угорщина гальмує ініціативу ЄС щодо надання допомоги Україні з прибутків від росактивів, - FT

За даними видання, п'ять анонімних осіб, які брали участь у зустрічі послів ЄС у середу, 22 травня, заявили, що Угорщина гальмує реалізацію ініціативи ЄС щодо зброї для України.

Після довготривалих дебатів країни Європейського союзу таки погодилися використати прибутки від близько 190 млрд євро, що застрягли в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, на закупівлю зброї для України.

Однак посол Угорщини виступив проти прискорення виплат, що не дозволило забезпечити дотримання принципу одностайності в ухваленні подібних рішень.

"Наразі вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України", - сказав один з анонімних співрозмовників видання.

Він також припустив, що застереження Будапешта залишаться щонайменше до європейських виборів наступного місяця.

За словами другого співрозмовника, щоб досягти згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів, посадовці ЄС запропонували Угорщині угоду. Відповідно до неї - частка коштів, виділених Брюсселем, не буде використана на закупівлю зброї для України.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує виконання умов, не підтримуючи необхідне законодавство.