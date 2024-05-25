Венгрия тормозит инициативу ЕС по оказанию помощи Украине с доходов от росактивов, - FT

По данным издания, пять анонимных лиц, участвовавших во встрече послов ЕС в среду, 22 мая, заявили, что Венгрия тормозит реализацию инициативы ЕС по оружию для Украины.

После длительных дебатов страны Европейского союза таки согласились использовать доходы от около 190 млрд евро, застрявших в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, на закупку оружия для Украины.

Однако посол Венгрии выступил против ускорения выплат, что не позволило обеспечить соблюдение принципа единодушия в принятии подобных решений.

"Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", - сказал один из анонимных собеседников издания.

Он также предположил, что предостережения Будапешта останутся как минимум до европейских выборов в следующем месяце.

По словам второго собеседника, чтобы достичь согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов, чиновники ЕС предложили Венгрии соглашение. Согласно ему - часть средств, выделенных Брюсселем, не будет использована на закупку оружия для Украины.

Это убедило Будапешт не накладывать вето на схему, но он задерживает выполнение условий, не поддерживая необходимое законодательство.

