Венгрия тормозит инициативу ЕС по оказанию помощи Украине с доходов от росактивов, - FT

Венгрия заблокировала одобрение Европейским союзом направления доходов от российских замороженных активов на закупки оружия для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, пять анонимных лиц, участвовавших во встрече послов ЕС в среду, 22 мая, заявили, что Венгрия тормозит реализацию инициативы ЕС по оружию для Украины.
После длительных дебатов страны Европейского союза таки согласились использовать доходы от около 190 млрд евро, застрявших в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, на закупку оружия для Украины.
Однако посол Венгрии выступил против ускорения выплат, что не позволило обеспечить соблюдение принципа единодушия в принятии подобных решений.
"Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", - сказал один из анонимных собеседников издания.
Он также предположил, что предостережения Будапешта останутся как минимум до европейских выборов в следующем месяце.
По словам второго собеседника, чтобы достичь согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов, чиновники ЕС предложили Венгрии соглашение. Согласно ему - часть средств, выделенных Брюсселем, не будет использована на закупку оружия для Украины.
Это убедило Будапешт не накладывать вето на схему, но он задерживает выполнение условий, не поддерживая необходимое законодательство.
Напомним, что западные партнеры Киева с начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 млрд. долларов. Получившуюся от них прибыль сейчас предлагают использовать для помощи Украине.
Члены "Большой семерки" якобы решили не размораживать активы, пока РФ сама не выплатит Украине компенсации.
Детальнее о перспективе получения Украиной замороженных активов РФ и процентов от них читайте в материале РБК-Украина "Выплата процентов от замороженных активов России. Почему Украине не очень подходит вариант от ЕС".
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