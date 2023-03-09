Угорщина, Франція та Болгарія блокують санкції ЄС проти "Росатому", - PAP

За даними видання, найбільшим прихильником співпраці з "Росатомом" в атомній енергетиці є Франція. Найгучніші - угорці, які, коли йдеться про санкції проти "Росатома", посилаються на національну безпеку. Болгарія також повідомляє про занепокоєння щодо безпеки постачання.

Проте покриття санкцій проти російської атомної енергетики наразі є головною вимогою української сторони.

"Українська сторона просить ЄС зайнятись питанням ядерного палива, вказуючи на те, що "Росатом" усвідомив, що має захисну парасольку в ЄС і все, що його стосується, виключено з під санкційної загрози. Українська сторона також повідомляє, що "Росатом" почав активну діяльність у сферах, не пов'язаних строго з атомною енергетикою", - заявило джерело в ЄС.