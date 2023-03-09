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Угорщина, Франція та Болгарія блокують санкції ЄС проти "Росатому", - PAP

Фото: низка країн ЄС блокує санкцій проти "Росатому" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що Угорщина, Франція та Болгарія блокують санкції ЄС проти російської атомної енергетики включаючи компанію "Росатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

За даними видання, найбільшим прихильником співпраці з "Росатомом" в атомній енергетиці є Франція. Найгучніші - угорці, які, коли йдеться про санкції проти "Росатома", посилаються на національну безпеку. Болгарія також повідомляє про занепокоєння щодо безпеки постачання.

Проте покриття санкцій проти російської атомної енергетики наразі є головною вимогою української сторони.

"Українська сторона просить ЄС зайнятись питанням ядерного палива, вказуючи на те, що "Росатом" усвідомив, що має захисну парасольку в ЄС і все, що його стосується, виключено з під санкційної загрози. Українська сторона також повідомляє, що "Росатом" почав активну діяльність у сферах, не пов'язаних строго з атомною енергетикою", - заявило джерело в ЄС.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседи повідомив, що вони мають намір домагатися включення "Росатому" до нового пакету санкцій ЄС проти РФ.

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