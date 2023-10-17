Венгрия договаривается с ЕС о разблокировании миллиардов евро: как это повлияет на Украину

Венгрия намерена завершить переговоры о финансировании с Европейским Союзом к концу ноября, чтобы разблокировать финансирование на миллиарды евро, приостановленное из-за опасений по поводу демократических стандартов.

Об этом завил главный переговорщик Венгрии Тибор Наврачич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Высокопоставленные чиновники ЕС заявили в этом месяце, что Брюссель рассматривает возможность предоставления Венгрии миллиардов евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, поскольку он пытается получить одобрение Будапешта на помощь Украине, включая начало переговоров о членстве Киева.

Чиновники ЕС сообщили агентству Reuters, что законы, принятые Венгрией этим летом для повышения независимости судебной системы, приблизили сделку по размораживанию части примерно 22 млрд евро помощи экономическому развитию.

Наврачич сообщил, что Будапешт ответил на вопросы Европейской комиссии по поводу реализации, добавив, что в четверг он отправится в Брюссель для переговоров с официальными лицами ЕС.

"Наша цель состоит в том, чтобы в ближайшее время завершить переговоры по процедуре выдвижения условий. Я надеюсь, что мы сможем завершить их к концу ноября", - сказал Наврачич.

Он добавил, что тогда Венгрия сможет быстро запустить проекты, поддерживаемые ЕС и финансируемые из программы финансирования ЕС на 2021-2027 годы.

Эти средства дадут столь необходимый импульс экономике Венгрии, которая изо всех сил пытается оправиться от самой продолжительной рецессии, самой высокой инфляцией в ЕС и резким падением потребления.

Спор вокруг фондов также оказал давление на венгерский форинт, а центральный банк держит ставу на уровне 13%, что по-прежнему остается самым высоким ориентиром в ЕС.

Особая позиция Будапешта

Венгрия регулярно блокировала выделение средств на нужды Украины. Так, Будапешт с мая выступает против выделения транша ЕС в 500 млн евро.

НАПК в октябре решила исключить венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны. После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает разблокирования восьмого транша Евросоюза военной помощью в размере 500 млн евро.